Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. За прошедшие сутки на фронте состоялось 153 боевых столкновения.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг четыре раза проводил безрезультатные штурмовые действия в районах Волчанска и Старицы.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло семи. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Колесниковки, Загрызово, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Гая.

Оккупанты атакуют на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши войска остановили десять атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Чернещины, Заречного, Григорьевки, Серебрянки и Тернов.

ВСУ остановили 10 атак противника на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском и Краматорском направлениях враг штурмовых и наступательных действий не проводил, однако, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Северск, Часов Яр и Липовка.

Активно применяя бомбардировочную авиацию, враг семь раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.

Враг пытался продвинуться в районе Торецка: смотрите на карте

Тридцать четыре атаки, такое количество за минувшие сутки, отбито нашими защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Пустынка, Луч, Крутой Яр, Красный Яр, Лысковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Новоалексеевка, Григорьевка и Пушкино.

Больше всего атак произошло на Покровском направлении: смотрите на карте

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Берестки, Заря, Сонцовка, Максимильяновка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка оккупанты 29 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Оккупанты давят на Кураховском направлении: смотрите на карте

Такое же количество атак противника остановили наши защитники в районе Трудового, Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки и Новодаровки, что на Времовском направлении.

На Времовском направлении ВСУ остановили продвижение врага: смотрите на карте

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши воины шесть раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.

Россияне атаковали на Приднепровском направлении: смотрите на карте

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 25 авиаударов, применив 39 управляемых авиабомб.

Какая ситуация в Курской области: смотрите на карте

Также ракетные войска и артиллерия Сил обороны за прошедшие сутки нанесли 12 ударов по местам сосредоточения вражеского личного состава и вооружения. Кроме того, был уничтожен пункт управления и полевой склад боеприпасов противника.