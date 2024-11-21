Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Впродовж минулої доби на фронті відбулось 153 бойових зіткнення.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив безрезультатні штурмові дії в районах Вовчанська та Стариці.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла семи. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.

Окупанти атакують на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші війська зупинили десять атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Чернещини, Зарічного, Григорівки, Серебрянки та Тернів.

ЗСУ зупинили 10 атак противника на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському та Краматорському напрямках ворог штурмових та наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Сіверськ, Часів Яр та Липівка.

Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію, ворог сім разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.

Ворог намагався просунутися в районі Торецька: дивіться на карті

Тридцять чотири атаки, таку кількість за минулу добу, відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Миролюбівка, Пустинка, Промінь, Крутий Яр, Красний Яр, Лисківка, Юр'ївка, Жовте, Петрівка, Даченське, Новоолексіївка, Григорівка та Пушкіне.

Найбільше атак відбулося на Покровському напрямку: дивіться на карті

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка окупанти 29 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Окупанти тиснуть на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Таку ж кількість атак противника зупинили наші оборонці в районі Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки, що на Времівському напрямку.

На Времівському напрямку ЗСУ зупинили просування ворога: дивіться на карті

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші воїни шість разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Росіяни атакували на Придніпровському напрямку: дивіться на карті

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 25 авіаударів, застосувавши 39 керованих авіабомб.

Яка ситуація в Курській області: дивіться на карті

Також ракетні війська та артилерія Сил оборони протягом минулої доби завдали 12 ударів по місцях зосередження ворожого особового складу та озброєння. Крім того, було знищено пункт управління та польовий склад боєприпасів противника.