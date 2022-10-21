8 отраженных атак врага и усиление режимных мероприятий в Беларуси: главное от Генштаба

Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских защитников и мирные населенные пункты. В то же время в приграничных районах Беларуси ужесточились режимные мероприятия.

В Генштабе рассказали, что захватчики до сих пор пытаются удержать временно захваченные территории. Кроме того, они сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляя попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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ВСУ отразили 8 атак россиян

За сутки 21 октября подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов возле:

Терновой Харьковской области;

Белогоровки и Золотаревки Луганской области;

Лимана, Соледара, Озаряновки, Отрадовки и Первомайского Донецкой области.

Оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских защитников вдоль линии столкновения и ведут воздушную разведку. Кроме этого, россияне бьют по критической инфраструктуре и домам гражданских. Этим они нарушают нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Всего за сутки захватчики нанесли 4 ракетных и 10 авиационных ударов, а также совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеских авиационных ударов и зенитных управляемых ракет пострадали около 8 населенных пунктов, в том числе:

Харьков,

Запорожье,

Нововоскресенское Херсонской области.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском направлении ситуация остается без существенных изменений. В свою очередь, на Северском и Полесском оккупанты обстреливали из минометов и ствольной артиллерии:

Украинское и Гай Черниговской области,

Покровку Сумской области.

В то же время в Пинском и Столинском районах Беларуси спецслужбы ужесточили режимно-административные мероприятия. В частности, там запрещено вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов. Кроме этого, в военных комиссариатах уточняют личные данные мужчин призывного возраста, отмечая готовность к вызову.

На других направлениях российские оккупанты совершали обстрелы:

на Слобожанском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Стрелеча, Двуречная и Чугуновка;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Белогоровка, Клищиевка и Опытное;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Первомайское и Великая Новоселка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активно не наступали. Они обстреляли районы населенных пунктов Времовка, Зеленый Гай и Малая Токмачка.

На Южнобужском направлении захватчики также атаковали военную и гражданскую инфраструктуру. Огневого поражения потерпели районы населенных пунктов, которые расположены недалеко от линии столкновения, в частности:

Нововоскресенское,

Мирное,

Давыдов Брод,

Новоград-Волынский.

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Украинские пилоты нанесли 16 ударов

По имеющейся в Генштабе ВСУ информации, все органы оккупационных властей в городе Берислав Херсонской области с 19 октября прекратили свою деятельность.

Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами, вместе с семьями и имуществом. На временно оккупированной территории Луганской области противник принимает меры по улучшению телерадиовещания,

– говорится в сообщении.

Украинские защитники 19 октября попали в понтонную переправу под Антоновским мостом. В свою очередь, авиация 21 октября нанесла 16 ударов. Подтвердилось поражение:

3 опорных пункта,

10 районов сосредоточения вооружения и военной техники,

3 позиций зенитных ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили вражеский пункт управления и зенитный ракетный комплекс С-300.

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