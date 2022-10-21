8 отраженных атак врага и усиление режимных мероприятий в Беларуси: главное от Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских защитников и мирные населенные пункты. В то же время в приграничных районах Беларуси ужесточились режимные мероприятия.
В Генштабе рассказали, что захватчики до сих пор пытаются удержать временно захваченные территории. Кроме того, они сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляя попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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ВСУ отразили 8 атак россиян
За сутки 21 октября подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов возле:
- Терновой Харьковской области;
- Белогоровки и Золотаревки Луганской области;
- Лимана, Соледара, Озаряновки, Отрадовки и Первомайского Донецкой области.
Оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских защитников вдоль линии столкновения и ведут воздушную разведку. Кроме этого, россияне бьют по критической инфраструктуре и домам гражданских. Этим они нарушают нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Всего за сутки захватчики нанесли 4 ракетных и 10 авиационных ударов, а также совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеских авиационных ударов и зенитных управляемых ракет пострадали около 8 населенных пунктов, в том числе:
- Харьков,
- Запорожье,
- Нововоскресенское Херсонской области.
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Что происходило на разных направлениях
На Волынском направлении ситуация остается без существенных изменений. В свою очередь, на Северском и Полесском оккупанты обстреливали из минометов и ствольной артиллерии:
- Украинское и Гай Черниговской области,
- Покровку Сумской области.
В то же время в Пинском и Столинском районах Беларуси спецслужбы ужесточили режимно-административные мероприятия. В частности, там запрещено вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов. Кроме этого, в военных комиссариатах уточняют личные данные мужчин призывного возраста, отмечая готовность к вызову.
На других направлениях российские оккупанты совершали обстрелы:
- на Слобожанском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Стрелеча, Двуречная и Чугуновка;
- на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Белогоровка, Клищиевка и Опытное;
- на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Первомайское и Великая Новоселка.
На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активно не наступали. Они обстреляли районы населенных пунктов Времовка, Зеленый Гай и Малая Токмачка.
На Южнобужском направлении захватчики также атаковали военную и гражданскую инфраструктуру. Огневого поражения потерпели районы населенных пунктов, которые расположены недалеко от линии столкновения, в частности:
- Нововоскресенское,
- Мирное,
- Давыдов Брод,
- Новоград-Волынский.
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Украинские пилоты нанесли 16 ударов
По имеющейся в Генштабе ВСУ информации, все органы оккупационных властей в городе Берислав Херсонской области с 19 октября прекратили свою деятельность.
Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами, вместе с семьями и имуществом. На временно оккупированной территории Луганской области противник принимает меры по улучшению телерадиовещания,
– говорится в сообщении.
Украинские защитники 19 октября попали в понтонную переправу под Антоновским мостом. В свою очередь, авиация 21 октября нанесла 16 ударов. Подтвердилось поражение:
- 3 опорных пункта,
- 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники,
- 3 позиций зенитных ракетных комплексов врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили вражеский пункт управления и зенитный ракетный комплекс С-300.
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