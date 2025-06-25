За день на фронте произошло 122 боестолкновения. Россияне обстреливали населенные пункты и линию фронта с авиации и дронами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какова ситуация на разных направлениях фронта
- На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские военные отбили одну вражескую атаку противника и совершил 112 артиллерийских обстрелов.
- На Южно-Слобожанском направлении россияне 7 раз штурмовал позиции Сил обороны вблизи Волчанска и Каменского, все вражеские атаки отбиты. Россияне нанесли авиационные удары по Волчанским Хуторам, Артельном и Зыбино.
- На Купянском направлении россияне атаковали пять раз вблизи Степной Новоселовки, Кругляковки и в сторону Песчаного и Куриловки. Один бой до сих пор продолжается.
- На Лиманском направлении за сутки произошло 14 вражеских наступлений вблизи населенных пунктов Колодязи, Торское, в направлениях Зеленой Долины, Шандриголового, Грековки и Дружелюбовки. До сих пор продолжается четыре боестолкновения.
- На Северском направлении воины отбили две вражеские атаки в районе Григорьевки.
- На Краматорском направлении произошло 7 атак агрессора у Часового Яра, Ступочок и в направлении Белой Горы.
- На Торецком направлении россияне атаковали позиции Сил обороны пять раз неподалеку Торецка, Нелиповки, в направлениях Русиного Яра и Яблоновки. Защитники смогли отразить все вражеские атаки.
- На Покровском направлении россияне пытались прорвать оборону ВСУ 49 раз. Атаки происходили возле населенных пунктов Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Чугуево, Сергеевка, Новониколаевка, Котляровка, Алексеевка, Дачное и в сторону Полтавки и Владимировки. Сейчас продолжается 13 боестолкновений.
Украинские военные смогли ликвидировать здесь 173 оккупантов, из которых 104 – убиты. Было также уничтожено 10 автомобилей, два квадроцикла, две пушки, 8 БпЛА и один терминал спутниковой связи. Российские оккупанты до сих пор пытаются обойти Покровск, поэтому Силы обороны защищают сетками логистические пути, пока удается контролировать это направление.
- На Новопавловском направлении воинам удалось остановить 13 вражеских штурмов у Веселого, Новоселки, Шевченко, Свободного Поля, а также в сторону Новополя, Запорожья и Комара. Еще четыре боя продолжаются сейчас.
- На Гуляйпольском направлении противник, используя авиацию, совершил одну атаку на позиции защитников вблизи Малиновки, но успеха не имел.
- На Ореховском направлении оккупанты провели четыре бесполезные атаки и пытались продвинуться в районе Каменского.
- На Приднепровском направлении россияне трижды атаковали позиции Сил обороны и нанесли авиаудар по населенному пункту Одрадокаменка.
Генеральный штаб ВСУ отмечает воинов 34-й отдельной бригады береговой обороны и 105-й отдельной бригады территориальной обороны за эффективное сдерживание врага.