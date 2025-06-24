Кроме того, за время летней кампании враг хочет также захватить Торецк и Часов Яр. Об этом сказал спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия попытается окружить Сумы: в НАТО ответили, реально ли это реально

Какие цели у оккупантов

Трегубов добавил, что противник остается так же далеко от Краматорска, как и год назад. К городу врагу не удается приблизиться ни со стороны Лимана, ни со стороны Часового Яра.

Враг не смог преодолеть оборону Часового Яра. Он сумел сильно разрушить город, пытался обойти с севера, зашел внутрь и занял его часть. Впрочем, говорит Трегубов, нет ничего что можно было бы описать, как прорыв в направлении Краматорска.

Обратите внимание! Forbes пишет, что битва за Часов Яр может определить условия будущего мира. Этот город – укрепленная позиция, которая сдерживает наступление оккупантов вглубь Донецкой области в направлении Константиновки, Краматорска и Славянска.

Отдельно представитель ОСУВ прокомментировал ситуацию на Купянском направлении. Отмечает, что там враг активно пытается прорваться к Купянску. Сейчас серьезного продвижения противника нет.