Крім того, за час літньої кампанії ворог хоче також захопити Торецьк і Часів Яр. Про це сказав спікер ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Які цілі в окупантів

Трегубов додав, що противник залишається так само далеко від Краматорська, як і рік тому. До міста ворогові не вдається наблизитися ні з боку Лимана, ні з боку Часового Яру.

Ворог не зміг подолати оборону Часового Яру. Він зумів сильно зруйнувати місто, намагався обійти з півночі, зайшов всередину і зайняв його частину. Втім, каже Трегубов, немає нічого що можна було б описати, як прорив у напрямку Краматорська.

Зверніть увагу! Forbes пише, що битва за Часів Яр може визначити умови майбутнього миру. Це місто – укріплена позиція, яка стримує наступ окупантів углиб Донецької області у напрямку Костянтинівки, Краматорська та Слов'янська.

Окремо речник ОСУВ прокоментував ситуацію на Куп'янському напрямку. Зазначає, що там ворог активно намагається прорватися до Куп'янська. Наразі серйозного просування противника немає.