За день на фронті відбулося 122 боєзіткнення. Росіяни обстрілювали населені пункти та лінію фронту з авіації та дронами. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські військові відбили одну ворожу атаку противника та здійснив 112 артилерійських обстрілів.

українські військові відбили одну ворожу атаку противника та здійснив 112 артилерійських обстрілів. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 7 разів штурмував позиції Сил оборони поблизу Вовчанська та Кам’янського, всі ворожі атаки відбито. Росіяни завдали авіаційних ударів по Вовчанських Хуторах, Артільному та Зибиному.

росіяни 7 разів штурмував позиції Сил оборони поблизу Вовчанська та Кам’янського, всі ворожі атаки відбито. Росіяни завдали авіаційних ударів по Вовчанських Хуторах, Артільному та Зибиному. На Куп’янському напрямку росіяни атакували п’ять разів поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки та в бік Піщаного й Курилівки. Один бій досі триває.

росіяни атакували п’ять разів поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки та в бік Піщаного й Курилівки. Один бій досі триває. На Лиманському напрямку за добу відбулося 14 ворожих наступів поблизу населених пунктів Колодязі, Торське, у напрямках Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки. Досі триває чотири боєзіткнення.

за добу відбулося 14 ворожих наступів поблизу населених пунктів Колодязі, Торське, у напрямках Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки. Досі триває чотири боєзіткнення. На Сіверському напрямку воїни відбили дві ворожі атаки в районі Григорівки.

воїни відбили дві ворожі атаки в районі Григорівки. На Краматорському напрямку сталося 7 атак агресора біля Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори.

сталося 7 атак агресора біля Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори. На Торецькому напрямку росіяни атакували позиції Сил оборони п’ять разів неподалік Торецька, Неліпівки, у напрямках Русиного Яру та Яблунівки. Захисники змогли відбити всі ворожі атаки.

росіяни атакували позиції Сил оборони п’ять разів неподалік Торецька, Неліпівки, у напрямках Русиного Яру та Яблунівки. Захисники змогли відбити всі ворожі атаки. На Покровському напрямку росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ 49 разів. Атаки відбувалися біля населених пунктів Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Чугуєве, Сергіївка, Новомиколаївка, Котлярівка, Олексіївка, Дачне та в бік Полтавки й Володимирівки. Зараз триває 13 боєзіткнень.

Українські військові змогли ліквідувати тут 173 окупантів, з яких 104 – вбиті. Було також знищено 10 автомобілів, два квадроцикли, дві гармати, 8 БпЛА та один термінал супутникового зв’язку. Російські окупанти досі намагаються обійти Покровськ, тому Сили оборони захищають сітками логістичні шляхи, доки вдається контролювати цей напрямок.

На Новопавлівському напрямку воїнам вдалося зупинити 13 ворожих штурмів біля Веселого, Новосілки, Шевченка, Вільного Поля, а також у бік Новополя, Запоріжжя та Комара. Ще чотири бої тривають зараз.

воїнам вдалося зупинити 13 ворожих штурмів біля Веселого, Новосілки, Шевченка, Вільного Поля, а також у бік Новополя, Запоріжжя та Комара. Ще чотири бої тривають зараз. На Гуляйпільському напрямку противник, використовуючи авіацію, здійснив одну атаку на позиції захисників поблизу Малинівки, але успіху не мав.

противник, використовуючи авіацію, здійснив одну атаку на позиції захисників поблизу Малинівки, але успіху не мав. На Оріхівському напрямку окупанти провели чотири марні атаки та намагалися просунутися в районі Кам’янського.

окупанти провели чотири марні атаки та намагалися просунутися в районі Кам’янського. На Придніпровському напрямку росіяни тричі атакували позиції Сил оборони та вдарили по авіаудару по населеному пункту Одрадокам’янка.

Генеральний штаб ЗСУ відзначає воїнів 34-ї окремої бригади берегової оборони та 105-ї окремої бригади територіальної оборони за ефективне стримування ворога.