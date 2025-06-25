За день на фронті відбулося 122 боєзіткнення. Росіяни обстрілювали населені пункти та лінію фронту з авіації та дронами. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Яка ситуація на різних напрямках фронту
- На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські військові відбили одну ворожу атаку противника та здійснив 112 артилерійських обстрілів.
- На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 7 разів штурмував позиції Сил оборони поблизу Вовчанська та Кам’янського, всі ворожі атаки відбито. Росіяни завдали авіаційних ударів по Вовчанських Хуторах, Артільному та Зибиному.
- На Куп’янському напрямку росіяни атакували п’ять разів поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки та в бік Піщаного й Курилівки. Один бій досі триває.
- На Лиманському напрямку за добу відбулося 14 ворожих наступів поблизу населених пунктів Колодязі, Торське, у напрямках Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки. Досі триває чотири боєзіткнення.
- На Сіверському напрямку воїни відбили дві ворожі атаки в районі Григорівки.
- На Краматорському напрямку сталося 7 атак агресора біля Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори.
- На Торецькому напрямку росіяни атакували позиції Сил оборони п’ять разів неподалік Торецька, Неліпівки, у напрямках Русиного Яру та Яблунівки. Захисники змогли відбити всі ворожі атаки.
- На Покровському напрямку росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ 49 разів. Атаки відбувалися біля населених пунктів Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Чугуєве, Сергіївка, Новомиколаївка, Котлярівка, Олексіївка, Дачне та в бік Полтавки й Володимирівки. Зараз триває 13 боєзіткнень.
Українські військові змогли ліквідувати тут 173 окупантів, з яких 104 – вбиті. Було також знищено 10 автомобілів, два квадроцикли, дві гармати, 8 БпЛА та один термінал супутникового зв’язку. Російські окупанти досі намагаються обійти Покровськ, тому Сили оборони захищають сітками логістичні шляхи, доки вдається контролювати цей напрямок.
- На Новопавлівському напрямку воїнам вдалося зупинити 13 ворожих штурмів біля Веселого, Новосілки, Шевченка, Вільного Поля, а також у бік Новополя, Запоріжжя та Комара. Ще чотири бої тривають зараз.
- На Гуляйпільському напрямку противник, використовуючи авіацію, здійснив одну атаку на позиції захисників поблизу Малинівки, але успіху не мав.
- На Оріхівському напрямку окупанти провели чотири марні атаки та намагалися просунутися в районі Кам’янського.
- На Придніпровському напрямку росіяни тричі атакували позиції Сил оборони та вдарили по авіаудару по населеному пункту Одрадокам’янка.
Генеральний штаб ЗСУ відзначає воїнів 34-ї окремої бригади берегової оборони та 105-ї окремої бригади територіальної оборони за ефективне стримування ворога.