Противник также нанес 37 авиационных ударов, более 270 ударов дронами-камикадзе и совершил более двух тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Как изменилась ситуация на фронте за сутки

В Генеральном штабе рассказали о таких изменениях на фронте за день по направлениям: