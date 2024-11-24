Противник также нанес 37 авиационных ударов, более 270 ударов дронами-камикадзе и совершил более двух тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Интересно Было несколько таких моментов, – Зеленский резко о том, можно ли было избежать войны с Россией
Как изменилась ситуация на фронте за сутки
В Генеральном штабе рассказали о таких изменениях на фронте за день по направлениям:
- На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Одиннадцать атак в районах Волчанска и Тихого отбили украинские воины, еще две – продолжаются.
- На Купянском направлении противник 12 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Глушковки, Синьковки, Загрызово, Новоплатоновки, Кондрашовки, Песчаного и Зеленого Гая.
- На Лиманском направлении враг 17 раз атаковал, пытаясь продвинуться в направлении Дружелюбовки, Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки, Новомихайловки, Чернещины, Копанок, Ямполовки и Тернов. К тому же враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по населенному пункту Твердохлебово.
- На Северском направлении в районе Белогоровки наши защитники отбили один вражеский штурм.
- На Краматорском направлении, нанося по населенному пункту Часов Яр авиационных ударов неуправляемыми ракетами, противник совершил три штурма позиций наших защитников. Активность оккупантов проявлялась в районах Ступочек и Часового Яра, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами.
- На Торецком направлении, нанося авиаудары по Торецку, Нелиповке, Катериновке и Иванополью враг дважды пытался вклиниться в нашу оборону в районе населенного пункта Торецк.
- Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 55 наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Луч, Лисовка, Крутой Яр, Мирноград, Григорьевка, Миролюбовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка. В общем, 49 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще шесть боестолкновений продолжаются. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны.
- На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 47 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах Берестков, Дальнего, Романовки, Сонцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Катериновки и Антоновки. Противник нанес авиационные удары управляемыми авиабомбами по районам Дачного, Романовки и Улаклив.
- На Времовском направлении произошло двадцать пять боестолкновений. Все вражеские штурмы остановлены в районах Большой Новоселки, Новодаровки, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного, Константинопольского и Ровнополья.
- На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.
- На Ореховском направлении населенные пункты Темировка и Зеленое Поле подверглись бомбардировкам шестью управляемыми авиационными бомбами.
- На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.
- На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.