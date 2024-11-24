Противник також завдав 37 авіаційних ударів, понад 270 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад дві тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Як змінилася ситуація на фронті за добу

У Генеральному штабі розповіли про такі зміни на фронті за день за напрямками: