Війні можна було запобігти після 1991 року. Про це яскраво свідчать приклади інших колишніх радянських республік, які змогли врятуватися від зазіхань Москви, сказав президент України під час спілкування з журналістами в межах Третьої міжнародної конференції Grain from Ukraine, передає 24 Канал.

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Було кілька можливостей, але ними не скористалися

Так, у 1991 році разом з Україною незалежність здобули й інші країни. Втім, вони, на відміну від нашої держави, були прийняті у лави ЄС, у такий спосіб уникнувши економічної залежності від Росії. Крім того, ці країни отримали членство у НАТО.

Жодна з цих колишніх радянських республік, які стали членами ЄС і НАТО, не мають на сьогодні впливу Москви, хоча й вона дуже старається. І вони зараз не перебувають у війні – будь-якій – економічній або такій страшній, як ми,

– наголосив Зеленський.

Президент заявив, що українські лідери робили недостатньо, аби Україна була в ЄС і НАТО. Також Захід не дуже хотів бачити там нашу державу. У нього були свої домовленості з Росією щодо цих питань.

Зеленський підкреслив, що у Росії боялися успіху України, її членства в ЄС і НАТО. Бо якби їй вдалося цього досягти, тоді російському суспільству вже не можна було б лише за допомогою одного телевізора навішати локшину на вуха, як їм дуже гарно живеться. Найголовніше – справді вільна і успішна Україна була загрозою для влади завсідників Кремля.

Після цього було кілька разів, коли можна було уникнути війни. Зокрема, під час Будапештського меморандуму. За словами президента, підписані тоді документи повинні були бути сильними, а гарантії – безумовними щодо суверенітету України та її територіальної цілісності.

Зеленський вважає, що навіть 10 років тому, коли розпочалися перші окупації Криму і Донбасу, Путіна можна було зупинити. Втім, це потрібно було робити не "пісульками", себто, Мінськими домовленостями.

Це був капкан, заморозка конфлікту на деякий час. Росія підготувалася і потім почала окупаційні дії. І тоді можна було дати Україні сильні гарантії, а Росію поставити на місце,

– заявив політик.

До слова, Зеленський назвав умову для мирних переговорів з Путіним і пояснив, чому вони не на часі.