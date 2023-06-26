Также противник нанес 33 авиационных удара и более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
Оккупанты ведут безуспешные наступательные действия на Востоке
Так, враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях – в течение суток произошло 36 боевых столкновений.
Россиянам не удается вернуть утраченное на Юге
На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Он безуспешно пытался восстановить утраченное положение в Новодаровке Запорожской области. Нанес авиаудары в районах Левадного и Новоданиловки Запорожской области.
В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов, среди них: Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Зеленая Роща, Затишье, Гуляйполе Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Милово, Берислав, Казацкое, Львове, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Херсон и Днепровское на Херсонщине и Очаков Николаевской области.
Огромные потери оккупантов
Наша авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было уничтожено 6 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 4 состава боеприпасов, станцию РЭБ, 10 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.