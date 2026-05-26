Наступление России значительно замедляется: обзор фронта от ISW

Российские войска продолжают наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. В то же время темпы продвижения оккупантов остаются ограниченными, а украинские силы контратакуют.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Какова ситуация на фронте?

Российское командование пытается поддерживать постоянное давление по всей линии фронта – от Харьковщины и Сумщины до Донецкой и Запорожской области. Основная цель Кремля остается неизменной: истощить украинские силы, заставить Киев перебрасывать резервы между направлениями и создать предпосылки для дальнейших локальных прорывов.

В то же время ISW отмечает, что Россия не демонстрирует быстрых оперативных успехов, а многие атаки имеют характер изнурительных штурмов малыми группами.

Купянское направление

На Купянском направлении российские силы продолжают попытки расширить плацдармы вдоль реки Оскол и создать условия для полуокружения города. Оккупанты пытаются закрепиться на западном берегу водоема, используя пехотные штурмовые группы и массированное применение FPV-дронов.

В то же время украинские силы проводят контратаки и операции по зачистке отдельных позиций, что затрудняет продвижение россиян. Аналитики ISW отмечают, что Россия уже длительное время не может достичь решающего прорыва на этом направлении, несмотря на постоянную переброску резервов.

Кроме того, логистика оккупантов в районе Купянска остается уязвимой для украинских ударов.

Торецкое направление

В районе Торецка российские войска продолжают штурмовые действия после длительных боев за городскую агломерацию. Оккупанты пытаются использовать разрушенную инфраструктуру и плотную застройку для постепенного продвижения вперед небольшими группами.

Это направление остается одним из ключевых для российского командования, поскольку оно открывает возможности для давления на Константиновку и дальнейшего продвижения вглубь Донецкой области. Несмотря на интенсивность штурмов, войска врага несут значительные потери и не демонстрируют быстрого темпа наступления.

Покровское направление

Покровское направление остается одним из центральных театров боевых действий в Донецкой области. Российские войска продолжают попытки развивать наступление после многомесячной кампании в районе Покровска и Мирнограда.

ISW отмечает, что после захвата части территорий оккупанты не смогли реализовать быстрый оперативный прорыв на запад от города. Сейчас россияне пытаются давить на украинскую оборону через постоянные атаки малыми штурмовыми группами, комбинируя их с массированными ударами беспилотниками и авиацией.

ВСУ, в свою очередь, продолжают сдерживать наступление и наносить потери российским подразделениям, которые сталкиваются с проблемами истощения и логистики.

Сумское и Курское направления

На границе Сумской области и в районе Курской области России продолжаются взаимные удары и локальные боевые действия. Украинские силы и в дальнейшем пытаются нарушать российскую логистику и удерживать напряжение в приграничных районах.

Армия врага, свою очередь, усиливает оборону и применяет дроны на оптоволокне, которые сложнее подавлять средствами РЭБ.

Харьковское направление

На севере Харьковской области российские войска продолжают давить вблизи приграничных районов, однако масштабного прорыва не достигли.

Россия стремится удерживать угрозу нового наступления на Харьковщине, чтобы заставлять Украину держать значительные силы на этом участке. Украинские военные укрепляют оборонительные рубежи и активно используют артиллерию и дроны для уничтожения российских штурмовых групп.

Оккупанты регулярно обстреливают приграничные населенные пункты, пытаясь усложнить логистику и эвакуацию гражданского населения. В то же время ISW не видит признаков того, что Россия сейчас способна провести масштабную операцию по захвату Харькова.

Запорожское направление

На Запорожском направлении ситуация остается напряженной, однако линия фронта существенно не изменилась. Российские войска продолжают локальные штурмы и активно применяют дроны для ударов по украинским позициям и логистике.

ВСУ наносят удары по тыловым объектам оккупантов и пытаются нарушать поставки боеприпасов и горючего.

Ситуация на разных направлениях фронта / Карты ISW

Как оценивает ситуацию на фронте Зеленский?

Зеленский заявил, что украинским силам удалось стабилизировать ситуацию на фронте и усилить собственные позиции. По его словам, важную роль в этом сыграли беспилотники, современные технологические решения и санкции против России, которые бьют по ее военному потенциалу.

Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает активную оборону, хотя ситуация на передовой остается сложной. В то же время Зеленский подчеркнул, что в 2026 году украинская армия демонстрирует лучшие результаты, чем раньше. Президент также отметил, что успехи ВСУ подтверждают даже российские военные, которые все чаще критикуют ситуацию для оккупационных войск.

Отдельно глава государства рассказал о переговорах с западными партнерами по усилению украинской ПВО и защиты неба. По словам Зеленского, длительное время не было прогресса в вопросе получения от США антибаллистических систем, однако диалог в этом направлении продолжается.