Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какая ситуация на фронте на вечер 27 марта
В Генштабе рассказали, что за день ситуация на фронте была такой:
- 5 штурмовых действий противника в районе Волчанска остановили украинцы на Харьковском направлении.
- На Купянском направлении противник 26 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Степной Новоселовки, Загрызово и в направлениях Петропавловки, Песчаного, Новой Кругляковки, Богуславки; сейчас продолжаются два боестолкновения.
- На Лиманском направлении враг 32 раза атаковал, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Надежда, Колодязи, Мирное, Ямполовка и в направлениях Новосергиевки, Нового, Ольговки, Дроновки, Григорьевки. Сейчас продолжаются 3 боестолкновения.
- На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.
- На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Предтечино.
- Враг 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении, в районах Крымского, Озаряновки, Курдюмовки, Торецка и в направлениях Дилиевки, Леонидовки, Щербиновки. Сейчас продолжаются 2 боестолкновения.
- Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 57 штурмовых и наступательных действий.
- На Новопавловском направлении наши защитники остановили 10 атак противника в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Днепроэнергия и Бурлацкое, четыре боевых столкновения еще продолжаются.
- На Гуляйпольском направлении враг проводил девять штурмовых действий в районах населенных пунктов Привольное, Новоселка и в сторону Свободного Поля. Силы обороны успешно остановили все вражеские атаки.
- На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения, противник пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Щербаки, Лобково и Каменское.
- На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.
- Восемнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. В течение суток враг совершил 349 артиллерийских обстрелов, в том числе 19 – из реактивных систем залпового огня, нанес 20 авиационных ударов, сбросив 23 управляемые бомбы.