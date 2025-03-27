Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

До теми Росіяни тиснуть на 5 напрямках і намагаються прорвати оборону ЗСУ: карта бойових дій 26 березня

Яка ситуація на фронті на вечір 27 березня

У Генштабі розповіли, що за день ситуація на фронті була такою: