Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
До теми Росіяни тиснуть на 5 напрямках і намагаються прорвати оборону ЗСУ: карта бойових дій 26 березня
Яка ситуація на фронті на вечір 27 березня
У Генштабі розповіли, що за день ситуація на фронті була такою:
- 5 штурмових дій противника в районі Вовчанська зупинили українці на Харківському напрямку.
- На Куп'янському напрямку противник 26 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки, Богуславки; наразі тривають два боєзіткнення.
- На Лиманському напрямку ворог 32 рази атакував, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Надія, Колодязі, Мирне, Ямполівка та у напрямках Новосергіївки, Нового, Ольгівки, Дронівки, Григорівки. Наразі продовжуються 3 боєзіткнення.
- На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам'янське.
- На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед поблизу Часового Яру та Предтечиного.
- Ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, у районах Кримського, Озарянівки, Курдюмівки, Торецька та в напрямках Диліївки, Леонідівки, Щербинівки. Наразі продовжуються 2 боєзіткнення.
- Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 57 штурмових та наступальних дій.
- На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 10 атак противника у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Дніпроенергія та Бурлацьке, чотири бойових зіткнення ще тривають.
- На Гуляйпільському напрямку ворог проводив дев'ять штурмових дій у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та в бік Вільного Поля. Сили оборони успішно зупинили всі ворожі атаки.
- На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення, противник намагався просунутися в напрямку населених пунктів Щербаки, Лобкове та Кам'янське.
- На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.
- Вісімнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 349 артилерійських обстрілів, зокрема 19 – із реактивних систем залпового вогню, завдав 20 авіаційних ударів, скинувши 23 керовані бомби.