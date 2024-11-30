Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 192 боевых столкновения.
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Какова ситуация на фронте
На Харьковском направлении состоялось семь вражеских атак в районах Кудиевки, Глубокого, Волчанска и Тихого.
На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Гая.
Враг атакует на Купянском направлении: смотрите на карте
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу.
Оккупанты активизировались на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил две атаки неподалеку Дружбы и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Чумацкое, Новый Труд и Желтое.
Россияне активно штурмуют на Покровском направлении: смотрите на карте
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 46 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Сонцовки, Берестков, Новодмитровки, Зари, Курахово, Дачного, Дальнего, Елизаветовки, Анновки и Успеновки.
Больше всего атак осуществлено на Кураховском направлении: смотрите на карте
На Времовском направлении противник совершил 26 штурмов наших позиций неподалеку Веселого Гая, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.
Враг атакует на Времовском направлении: смотрите на карте
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Продолжается операция в Курской области. Наши воины за минувшие сутки отбили 23 вражеские атаки на данном направлении.
Какая ситуация в Курской области: смотрите на карте