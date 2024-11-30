Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 192 боевых столкновения.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении состоялось семь вражеских атак в районах Кудиевки, Глубокого, Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Гая.

Враг атакует на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

Оккупанты активизировались на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил две атаки неподалеку Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Чумацкое, Новый Труд и Желтое.

Россияне активно штурмуют на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 46 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Сонцовки, Берестков, Новодмитровки, Зари, Курахово, Дачного, Дальнего, Елизаветовки, Анновки и Успеновки.

Больше всего атак осуществлено на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 26 штурмов наших позиций неподалеку Веселого Гая, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Враг атакует на Времовском направлении: смотрите на карте

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. Наши воины за минувшие сутки отбили 23 вражеские атаки на данном направлении.

Какая ситуация в Курской области: смотрите на карте