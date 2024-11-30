Повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ. Загалом впродовж минулої доби на фронті відбулося 192 бойових зіткнення.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося сім ворожих атак в районах Кудіївки, Глибокого, Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю.

Ворог атакує на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись вперед неподалік Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі.

Окупанти активізувалися на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районі Часового Яру та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дві атаки неподалік Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте.

Росіяни активно штурмують на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Сонцівки, Берестків, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дачного, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки та Успенівки.

Найбільше атак здійснено на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 26 штурмів наших позицій неподалік Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

Ворог атакує на Времівському напрямку: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції п’ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція в Курській області. Наші воїни за минулу добу відбили 23 ворожі атаки на даному напрямку.

Яка ситуація в Курській області: дивіться на карті