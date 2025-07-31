Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 31 июля.
К теме Силы обороны держат Покровское направление и уничтожают ДРГ, – Зеленский
Что рассказали в Генштабе о ситуации на фронте?
- На Северо–Слобожанском і Курском направлениях украинские защитники отбили 12 атак россиян, еще 3 боестолкновения продолжаются.
С начала суток противник нанес 6 авиационных ударов, в общем сбросил 16 управляемых авиационных бомб и совершил 304 артиллерийских обстрела, в том числе 3 – из реактивных систем залпового огня.
- На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 7 атак врага в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Двуречанского, Колодязного.
- На Купянском направлении противник совершил 3 наступательные действия в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка.
- На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 28 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Мирное и в сторону населенных пунктов Шандриголово, Ямполь, Григорьевка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
- На Северском направлении наши защитники отбили 4 вражеские атаки в направлении Григорьевки и Ступочек.
Одно боестолкновение продолжается.
- На Краматорском направлении пока зафиксировано 2 боестолкновения. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенного пункта Белая Гора.
- На Торецком направлении россияне 8 раз безуспешно атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов: Дилиевка, Торецк, Щербиновка и в направлении Степановки, Русиного Яра.
- На Покровском направлении захватнические подразделения 37 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов: Полтавка, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка, и в направлении населенных пунктов Владимировка, Родинское, Мирноград, Новоподгорное.
Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили восемьдесят восемь оккупантов, из них пятьдесят два – безвозвратно. Также уничтожено два мотоцикла, пункт управления БпЛА, два беспилотных летательных аппарата и повреждено пушку оккупантов.
- На Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал в районах населенных пунктов:
Запорожье, Ялта, Звезда, Поддубное, Толстой, Мирное, Шевченко, Новоселка, Новополь, и в направлении населенного пункта Темировка. Три вражеские атаки продолжаются.
- На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
- Дважды атаковал агрессор на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Каменское и Малые Щербаки.
- На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку.
- На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.