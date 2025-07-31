Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 31 липня.

До теми Cили оборони тримають Покровський напрямок і знищують ДРГ, – Зеленський

Що розповіли у Генштабі про ситуацію на фронті?

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 12 атак росіян, ще 3 боєзіткнення тривають.

Від початку доби противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 16 керованих авіаційних бомб та здійснив 304 артилерійські обстріли, зокрема 3 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 7 атак ворога в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного.

наші війська зупинили 7 атак ворога в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного. На Куп'янському напрямку противник здійснив 3 наступальні дії в районах населених пунктів Куп'янськ, Петропавлівка.

противник здійснив 3 наступальні дії в районах населених пунктів Куп'янськ, Петропавлівка. На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 28 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Мирне та в бік населених пунктів Шандриголове, Ямпіль, Григорівка. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

протягом доби російські загарбники 28 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Мирне та в бік населених пунктів Шандриголове, Ямпіль, Григорівка. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу. На Сіверському напрямку наші оборонці відбили 4 ворожі атаки в напрямку Григорівки та Ступочок.

Одне боєзіткнення триває.

наші оборонці відбили 4 ворожі атаки в напрямку Григорівки та Ступочок. Одне боєзіткнення триває. На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 2 боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись в напрямку населеного пункту Біла Гора.

наразі зафіксовано 2 боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись в напрямку населеного пункту Біла Гора. На Торецькому напрямку росіяни 8 разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів: Диліївка, Торецьк, Щербинівка та в напрямку Степанівки, Русиного Яру.

росіяни 8 разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів: Диліївка, Торецьк, Щербинівка та в напрямку Степанівки, Русиного Яру. На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 37 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів: Полтавка, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Родинське, Мирноград, Новопідгорнє.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили вісімдесят вісім окупантів, з них п'ятдесят два – безповоротно. Також знищено два мотоцикли, пункт управління БпЛА, два безпілотні літальні апарати та пошкоджено гармату окупантів.