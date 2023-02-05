Остается высокой угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Однако оккупанты все же несут огромные потери на войне и Вооруженные Силы дают мощный отпор врагу.

Важно Ракетная атака Харькова, в Херсоне оккупанты попали в лицей: хронология 347 дня войны

Враг пытается наступать на нескольких направлениях

Основные усилия оккупанты сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Оккупанты обстреливают Украину

В течение суток захватчики нанесли 4 ракетных удара, 2 из которых – по гражданской инфраструктуре Харькова, в результате чего полностью разрушено пятиэтажное здание высшего учебного заведения, есть 5 раненых среди мирного населения.

Также 2 ракеты попали в город Дружковка Донецкой области. К сожалению, повреждены 4 многоэтажки и детский сад. В результате удара 4 мирных жителя получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть погибшие и раненые,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Что происходит на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Сопич, Бояро-Лежачи, Волфино и Александровка на Сумщине и Гурьев Казачок, Стрелечья, Глубокое, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Землянки и Двуречная Харьковской области.

На Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Кременная, Диброва и Терны – Луганской.

На Бахмутском направлении огневое влияние испытали Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Орловка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое влияние попали более 20 населенных пунктов. Среди них – Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам, в частности, подверглись Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Милово, Берислав, Веселое, Никольское, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. В общей сложности более 15 населенных пунктов.

Россияне привлекают всех своих медиков к войне

Оккупанты продолжают привлекать медицинский персонал из-за масштабных потерь. В Покровском Луганской области на территории местной амбулатории захватчики развернули полевой госпиталь с российским медицинским персоналом и хирургами.

Оккупанты проводят обыски и выселяют украинцев

В городе Токмак Запорожской области россияне принудительно выселяют мирных граждан из своего жилья, чтобы заселить туда местных коллаборантов.

Кроме того, захватчики проводят обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области. Их цель – похищение у гражданского населения лодок, водных двигателей и другого оборудования для перемещения по воде.

ВСУ дают мощный отпор врагу

Наша авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

Обратите внимание! В Генштабе ВСУ сообщили, что с 6 февраля украинские экипажи начинают обучение по эксплуатации танков Leopard.

Актуальные потери оккупантов

По состоянию на 5 февраля ВСУ уже ликвидировали 131 290 захватчиков. Только за минувшие сутки обезвредили по меньшей мере 700 оккупантов.

Потери в технике: