Залишається висока загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Однак окупанти все ж таки зазнають величезних втрат на війні і Збройні Сили дають потужну відсіч ворогу.

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Ворог намагається наступати на кількох напрямках

Наразі основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Окупанти обстрілюють Україну

Протягом доби загарбники завдали 4 ракетних удари, 2 з яких – по цивільній інфраструктурі Харкова, внаслідок чого вщент зруйновано п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу, є 5 поранених серед мирного населення.

Також 2 ракети влучили у місто Дружківка, що на Донеччині. На жаль, пошкоджено 4 багатоповерхівки і дитячий садочок. Внаслідок удару 4 мирних жителі отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Окрім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є загиблі та поранені,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відбувається на різних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Сопич, Бояро-Лежачі, Волфине і Олександрівка на Сумщині та Гур’їв Козачок, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Землянки і Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог стріляв по районах населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогонь ворога потрапили Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Терни – Луганської.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під артилерійські обстріли потрапили Семенівка, Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива і Нескучне на Донеччині.

На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів. Серед них – Новопіль, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів, зокрема, зазнали Херсон, а також Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Милове, Берислав, Веселе, Микільське, Антонівка, Дніпровське та Гончарне Херсонської області. Загалом понад 15 населених пунктів.

Росіяни залучають усіх своїх медиків до війни

Окупанти продовжують залучати медичний персонал через масштабні втрати. У Покровському Луганської області на території місцевої амбулаторії загарбники розгорнули польовий шпиталь з російським медичним персоналом та хірургами.

Окупанти проводять обшуки та виселяють українців

У місті Токмак Запорізької області росіяни примусово виселяють мирних громадян зі своїх помешкань, щоб заселити туди місцевих колаборантів.

Окрім цього, загарбники проводять обшуки в населеному пункті Кринки Херсонської області. Їхня мета – викрадення у цивільного населення човнів, водних двигунів та іншого обладнання для переміщення водою.

ЗСУ дають потужну відсіч ворогу

Наша авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ повідомили, що з 6 лютого українські екіпажі починають навчання з експлуатації танків Leopard.

Актуальні втрати окупантів

Станом на 5 лютого ЗСУ вже ліквідували 131 290 загарбників. Тільки за минулу добу знешкодили щонайменше 700 окупантів.

Втрати у техніці: