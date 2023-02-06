Под Бахмутом "вагнеровцы" не взаимодействуют с мобилизованными россиянами: главное из Генштаба

В Украине все еще остается высокой угроза новых российских авиационных и ракетных ударов. А на Донбассе враг пытается наступать на 5 направлениях.

Так, по состоянию на утро 6 февраля оккупанты сосредотачиваются на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Кстати, на Бахмутском направлении враг обстрелял 25 районов населенных пунктов.

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Что происходит вблизи Бахмута

Во время боевых действий в районе города Бахмут отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди российских оккупантов и наемников ЧВК "Вагнера".

Сколько атак врага отбили ВСУ

За прошедшие сутки наши подразделения отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Оккупанты бьют по Украине

Враг нанес 4 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Харькова и Дружковки Донецкой области и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона. К сожалению, в результате этого есть погибшие и раненые.

Какая ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных вражеских группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Сопич, Бояро-Лежачие, Волфин и Александровка на Сумщине и Стрелке, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Бударки и Рубленое Харьковской области.

На Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Песчаное, Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва – Луганской.

На Бахмутском направлении огневого воздействия подверглись более 25 районов населенных пунктов, среди них – Спорное, Белогоровка, Николаевка, Раздолевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Тарасовка, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Богоявленко, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое влияние попали более 30 населенных пунктов. Среди них – Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам, в частности, подверглись Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Милово, Берислав, Веселое, Ивановка, Никольское, Чернобаевка, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. Всего около 20 населенных пунктов.

Захватчики несут огромные потери на войне

В населенном пункте Васильевка Запорожской области оккупанты обустроили местную детскую больницу под военный госпиталь для раненых своих военнослужащих. Прием детей в больницу прекращен.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и удар по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы противника и состав боеприпасов.

Напомним, что ВСУ уже ликвидировали 131 290 захватчиков. Потери врага в технике: