СОУ имеют успехи возле Покровска и уничтожают инфильтрационные группы врага: карты ISW на 9 апреля

Российские войска сообщают о больших планах на 2026 год и дальнейшую перспективу. В то же время они не могут создать необходимые предпосылки на фронте и терпят неудачи едва ли не на всех ключевых направлениях.

Враг пытается продвигаться вперед инфильтрационными группами, однако Силы обороны оперативно уничтожают противника еще на подходе. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Как изменилась ситуация на фронте?

Вражеские войска не оставляют попыток достичь успеха хотя бы на одном из направлений фронта, однако существенных результатов это не приносит.

В течение 7 и 8 апреля Россия атаковала в Сумской и Курской области, в частности вблизи Сопича, Мирополье, Глушкова. В Курской области – вблизи Кучерова. Аналитики отметили, что на этом участке фронта враг продвинуться не смог.

Зато оккупантам удалось проникнуть на север Харьковской области. В то же время эта операция по инфильтрации не изменила контроль над местностью. Геолокационные кадры показывают, что Силы обороны атаковали здание в центре Вильчи, которое ранее оккупировал враг.



Ситуация на севере Харьковской области / Карта ISW

На Купянском направлении продвижений вражеской армии также не зафиксировано. По данным за 7 апреля, украинские войска обстреляли российские позиции на юге Куриловки, которые они заняли после инфильтрации в населенный пункт.

8 апреля российские войска продолжали наступательные операции к северу от Боровой вблизи Новоплатоновки и на юго-восток от Боровой вблизи Грековки и Твердохлебово, но не продвинулись вперед.

На Славянском направлении оккупационная армия также не смогла продвинуться вперед. Зато, по данным российских военкоров, украинские войска контратаковали в северной Никифоровке и в Федоровке Второй – обе на юго-восток от Славянска.

8 апреля вражеские войска продолжали наступательные операции на тактическом районе Константиновка-Дружковка, но подтвержденного прогресса не достигли. Милблогеры России утверждают, что их армия продвинулась вблизи Минковки, тогда как Силы обороны контратаковали у самой Константиновки.

Еще один российский милблогер утверждал, что российские войска 7 апреля провели наступательные операции к востоку от Доброполья вблизи Нового Донбасса и северо-восточнее Доброполья в направлении Кучеров Яр, но аналитики ISW не имеют доказательств, чтобы оценить любой прогресс на этом направлении.

В то же время Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении, в частности восток от Молодецкого, что к юго-западу от Покровска. И, по информации российского милблогера, контратаковали вблизи Гришиного и Молодецкого, что на юго-запад от Покровска. Между тем оккупанты осуществляют инфильтрацию на севере Гришино, однако контроль над местностью или край зоны боевых действий не изменился.



Ситуация вблизи Покровска / Карты ISW

В течение 7 и 8 апреля российские войска продолжали наступление вблизи самой Новопавловки, вблизи Муравки, Дачного и Филиала. Впрочем, успеха не достигли.

На Александровском направлении также продолжались бои, впрочем продвижений вперед не зафиксировано. Российский милблогер утверждал, что украинские войска контратаковали в направлении Добропасова и Гай.

Изменений в контроле территории на Гуляйпольском направлении не произошло.

Аналогичная ситуация и на западе Запорожской области.

На Херсонском направлении 7 апреля российские войска продолжали ограниченные наземные операции, но не продвинулись вперед.

Какие потери понесла Россия из-за незначительных успехов на фронте?