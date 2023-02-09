ВСУ мощно отбили атаки россиян в 19 населенных пунктах: главное от Генштаба

Российские оккупанты продолжают пытаться наступать на Донбассе. Однако Вооруженные Силы Украине мощно дают отпор захватчикам, а те – несут огромные потери.

Враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям ВСУ. Также высокой остается угроза новых российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Обратите внимание Враг готовил ДРГ, а украинские защитники уничтожили их плавсредства, – Гуменюк

Сколько атак отбили ВСУ

За минувшие сутки наши защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная Гора, Парасковеевка, Ивановское, Часов Яр, Новокалиново, Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка на Запорожье.

Оккупанты цинично бьют по Украине

В течение суток оккупанты нанесли 3 ракетных и 45 авиационных ударов, в результате чего погибли 3 человека и еще 3 – находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, враг совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре в Херсонской области.

Что происходит на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов, в частности, Гай Черниговской области; Заруцкое, Волковка, Атинское, Стукаловка, Соханы, Павловка, Юнаковка, Садки и Мирополье на Сумщине и Уды, Красная Заря, Красное, Липцы, Старица, Волчанск, Варваровка, Верхняя Писаревка, Амбарное, Фиголовка, Красное Первое в Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также повреждено большое количество гражданских жилых домов.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали районы более 25 населённых пунктов. Среди них – Купянск, Синковка, Кучеровка, Песчаное, Куриловка, Кисловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва и Белогоровка в Луганской области. Враг нанес авиаудары неподалеку от Котляровки и Табаевки Харьковской области и Серебрянского лесничества – Луганской.

На Бахмутском направлении обстрелы подверглись, в частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Николаевка, Клищиевка, Озаряновка, Александро-Шультино и Веселое Донецкой области. В общем– более 30 населенных пунктов. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Спорного.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под вражеские обстрелы попали районы более 20 населенных пунктов, в частности Петровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Тонечко, Водяное, Красногоровка, Богоявленка, Пречистовка и Угледар Донецкой области. Нанесены авиаудары возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки и Угледара.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели Времевка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское на Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Новоалександровка, Гавриловка, Красный Маяк, Змиевка, Дорожное, Берислав, Одрадокаменка, Львов, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Камышаны, Янтарное, Берегово, Велетенское и Херсон.

Захватчики продолжают мародерить

В населенном пункте Коханое Запорожской области российские оккупанты массово занимаются мародерством.

Какие потери понесли оккупанты

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также наши артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции зенитно-ракетных комплексов, 2 склада боеприпасов и состав горюче-смазочных материалов.

Напомним, что украинским воинам удалось ликвидировать уже 134 100 оккупантов. Потери в технике: