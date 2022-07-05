После оккупации Луганской области россияне принялись воплощать план по захвату всего Донбасса. Наши защитники и защитницы делают все возможное и невозможное для того, чтобы замысел россиян остался только у них на бумаге.

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Неудачные атаки врага

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, на Харьковском направлении врагу пришлось защищаться на ранее занятых рубежах. В районе Харькова враг нанес авиационный удар, также обстрелял города и села из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии. Возле Сосновки оккупанты пытались идти в наступление, но после провала и потерь решили отойти на свои позиции.

После обстрелов Славянска враг пытается улучшить свои позиции. Также россияне обстреляли Дибровно, Долину и Адамовку. Штурмовые действия в направлении Краснополья врагу не удались, ВСУ справились с выпадом оккупантов.

Также враг очень активно пытается взять под свой контроль дорогу Бахмут – Лисичанская и оккупировать Белогоровку, успехом пока похвастаться не может.

Война России с Украиной: последние новости

В оккупированном Бердянске прогремел очень мощный взрыв. Местные сообщают, что он раздался в районе порта.

Активная подготовка к наступлению из Беларуси пока не зафиксирована. Вместе с тем, опасность новых ракетных ударов с ее территории остается высокой.

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