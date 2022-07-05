Після окупації Луганської області росіяни взялися втілювати план із захоплення всього Донбасу. Наші захисники та захисниці роблять усе можливе та неможливе для того, щоб задум росіян залишився лише в них на папері.

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Невдалі атаки ворога

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на Харківському напрямку ворогу довелося захищатися на раніше зайнятих рубежах. У районі Харкова ворог завдав авіаційного удару, також обстріляв міста та села з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії. Біля Соснівки окупанти намагалися йти в наступ, але після провалу та втрат вирішили відійти на свої позиції.

Після обстрілів Слов'янська ворог намагається покращити свої позиції. Також росіяни обстріляли Дібровне, Долину та Адамівку. Штурмові дії в напрямку Краснопілля ворогу не вдалися, ЗСУ впоралися з випадом окупантів.

Також ворог дуже активно намагається взяти під свій контроль дорогу Бахмут – Лисичанська та окупувати Білогорівку, успіхом наразі похизуватися не може.

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В окупованому Бердянську прогримів дуже потужний вибух. Місцеві повідомляють, що він пролунав у районі порту.

Активної підготовки до наступу з Білорусі наразі не зафіксовано. Разом з тим небезпека нових ракетних ударів з її території залишається високою.

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