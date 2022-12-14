Огромные потери и большое количество раненых оккупантов: главное от Генштаба

Вооруженные Силы Украины продолжают давать отпор российским оккупантам. Поэтому захватчики несут огромные потери на фронте.

Также украинские защитники отбивают атаки противника. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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ВСУ мощно дают отпор оккупантам

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Новоселовское, Червонопоповка, Серебрянское и Белогоровка на Луганщине и Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Невельское, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Захватчики продолжают обстреливать Украину

Враг нанес 1 авиационный и 11 ракетных ударов, из них 3 – по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Что происходит на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Леоновка, Бучки и Гай Черниговской области; Кучеровка и Кондратовка в Сумской области, а также Стрелечья, Старица, Тихое, Амбарное, Ольховатка, Хатнее, Меловое, Двуречная и Красное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестово на Харьковщине; Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Площанка, Невское, Червонопоповка и Песчаное Луганской области и Новосадовое и Терны – Донецкой.

На Бахмутском направлении противник нанес огненное поражение, в частности, возле Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Белогоровки, Веселого, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опытного, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии в районах почти 20 населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказал огненное влияние вблизи населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное, Пречистовка Донецкой области и Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка и Ольговское в Запорожской области.

На Херсонском направлении противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Поражения потерпели более 20 населенных пунктов. В частности, Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Новокаиры, Республиканец, Милово Херсонской области и город Херсон.

В оккупантов – большое количество раненых

В связи со значительным количеством раненых захватчиков так называемым "указом" оккупационных властей под нужды военных передаются больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск.

ВСУ уничтожают врага

В ночь на 13 декабря в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области уничтожены более 15 военнослужащих вооруженных сил России. В Запорожской области потери врага составляют до 100 раненых оккупантов, уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава противника.

Напомним, что украинские защитники и защитницы ликвидировали уже 95 260 захватчиков.