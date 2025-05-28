Против ВСУ там воюют элитные части российской армии. Об этом 24 Каналу рассказал "Титан" – командир спецподразделения ГУР МО Украины "Артан".

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"Сейчас мы выполняем стабилизационные действия. У нашего подразделения была задача. Потому что враг проводит там активные действия, наступление. Мы уже стабилизировали. Против нас там элитные части врага, ВДВ, которые находятся там. Мы начали в их сторону активные действия", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Институт изучения войны сообщил, что недавно российская армия возобновила наступательные действия на Гуляйпольском направлении в Запорожье. Это продолжается, однако подтвержденных успехов не фиксируют.

Оккупанты пытались наступать

Командир спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" отметил, что сейчас наши бойцы проводят активные действия и идут в сторону захватчиков. Враг пытался наступать и привлек для этого 40 единиц техники, однако их план провалился.

Они пробовали. Было 40 единиц техники. Они все были уничтожены. Даже не дошли 10 километров до линии боевого соприкосновения. Они поняли, что этого не будет. Конечно, им дали команду. Они идут вперед,

– сказал "Титан".

Заметим, что также он рассказал о тактике врага на Запорожье. В частности, захватчики ходят небольшими группами, одевают плащи, однако ВСУ постоянно ликвидируют их.