Проти ЗСУ там воюють елітні частини російської армії. Про це 24 Каналу розповів "Титан" – командир спецпідрозділу ГУР МО України "Артан".

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"Зараз ми виконуємо стабілізаційні дії. У нашого підрозділу було завдання. Тому що ворог проводить там активні дії, наступ. Ми вже стабілізували. Проти нас там елітні частини ворога, ВДВ, які перебувають там. Ми розпочали у їхній бік активні дії", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Інститут вивчення війни повідомив, що нещодавно російська армія відновила наступальні дії на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі. Це продовжується, проте підтверджених успіхів не фіксують.

Окупанти намагалися наступати

Командир спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" зазначив, що зараз наші бійці проводять активні дії та йдуть у бік загарбників. Ворог намагався наступати та залучив для цього 40 одиниць техніки, однак їхній план провалився.

Вони пробували. Було 40 одиниць техніки. Вони усі були знищені. Навіть не дійшли 10 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Вони зрозуміли, що цього не буде. Звичайно, їм дали команду. Вони йдуть вперед,

– сказав "Титан".

Зауважимо, що також він розповів про тактику ворога на Запоріжжі. Зокрема, загарбники ходять невеликими групами, одягають плащі, однак ЗСУ постійно ліквідовують їх.