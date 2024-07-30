Є несколько направлений, где враг еще может генерировать более-менее профессиональные силы, большое количество вооружения, техники. Это 24 Каналу отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

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"В этих форматах они планируют прорывы, а Путин каждый день требует продвижения в конкретных точках. Это Покровское, Торецкое, Краматорское направления, Часов Яр, частично продвигаться в направлении Харьковщины", – сказал он.

"Будет решающий момент"

Николай Маломуж отметил, что сегодня ситуация, которая создает проблемы для украинских защитников на конкретных направлениях. В некоторых секторах они должны маневрировать, переходить на более выгодные позиции. ВСУ уничтожают резервы врага в больших количествах, поэтому захватчики испытывают определенный дефицит.

На некоторых секторах россияне продвигаются. Например, на Покровском направлении. Однако это локальные успехи. На многих участках оккупанты исчерпываются и не имеют ресурса для наступления.

А мы готовим контрудар и контрнаступление. Теперь будет решающий момент, насколько мы подготовим новую стратегию ведения войны и мощные контрудары, подготовленные резервы живой силы, возможности военной техники, вооружения. С помощью пакетов американских, европейских, нашего ВПК, закупки за рубежом,

– подчеркнул генерал армии.

Это сегодня должно создать не только паритет, но и преимущество над врагом. Экс-руководитель Службы внешней разведки объяснил, что главное – концентрация усилий ВСУ в тех местах, где враг не ожидает, нанесении мощных ударов и наше продвижение в направлении освобождения конкретных территорий на конкретных секторах.

"Мы не должны дать врагу возможности затяжных наступательных операций, растягивания фронта, постепенного усиления позиций. С помощью мобилизации, производства ВПК, стратегии нестандартных действий, высокоточного оружия до конца года мы должны перейти к новой стратегии военных действий на линии фронта", – подчеркнул Маломуж.