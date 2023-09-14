Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что наступательные действия продолжаются на разных участках фронта. Вполне возможно, что потом пойдет основной удар или даже два.

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Что происходит на фронте

Как напомнил Романенко, наступательные действия Сил обороны идут южнее Бахмута – в сторону Андреевки и Клещеевки. Определенные перспективы есть на Угледарском направлении, а также в Опытном, что возле Авдеевки.

Есть регулярные продвижения на Бердянском и Мелитопольском направлениям. А на Херсонском украинские военные регулярно кошмарят русских военных.

Враг вынужден растаскивать собственные резервы. А еще – он привлек около 110 – 120 тысяч личного состава на Лимано-Купянском направлении, где пытается продвинуться вперед, но ничего не удается.

Враг не может определить, где будет главный удар. Чтобы он состоялся, нужно увеличить способности нанесения ударов. Отсюда и вопрос о ракетах Taurus и ATACMS.

– заметил Романенко.

К теме – смотрите разговор с Игорем Романенко на ютубе 24 Канала

На Юге Вооруженные Силы Украины сосредоточены на пробивании коридоров ко второй-третьей линии обороны оккупантов. Это в перспективе поможет выйти на Токмак Запорожской области, где уже начнется оперативное пространство. В любом случае, Украина перерезает сухопутный коридор захватчиком с временно оккупированным Крымом. А это можно сделать из разных направлений.

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