Ситуация на фронте: Генштаб назвал количество вражеских БТГр в Украине

Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 38 сутки противостояния российским захватчикам.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину. Об основных событиях за последние недели читайте по ссылке.

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Ситуация на фронте

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты, воюющие на территории Украины, используют для реализации своих задач до 75 батальонно тактических групп, сокращенно БТГр, тогда как на восстановлении боеспособности находится до 34 БТГр. Руководство ВСУ добавило, что полностью удалось уничтожить 16 БТГр. Однако это не окончательные данные.

Что такое батальонная тактическая группа Речь идет о временной, возведенной военной группировке на основе батальона на период выполнения боевого задания. Такие группы чаще всего формируют на основе механизированного или танкового батальона, которому придают танковую или механизированную роту соответственно.

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