Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну. Про основні події за останні тижні читайте за посиланням.

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Ситуація на фронті

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти, які воюють на території України, використовують для реалізації своїх завдань до 75 батальйонно тактичних групи, скорочено БТРг, тоді як на відновленні боєздатності перебуває до 34 БТГр. Керівництво ЗСУ додало, що повністю вдалося знищити 16 БТГр. Проте це не остаточні дані.

Що таке батальйонна тактична група Йдеться про тимчасове, зведене військове угрупування на основі батальйону на період виконання бойового завдання. Такі групи найчастіше формують на основі механізованого або танкового батальйону, якому придають танкову або механізовану роту відповідно.

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