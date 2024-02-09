Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что ситуация на фронте сейчас тяжелая, но контролируемая. Россияне пытаются прорываться вперед, но не могут выполнить поставленные задачи.

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Никакой катастрофы нет

Как отметил Грабский, россияне продолжают лезть вперед – и несут значительные потери. Украинские военные успешно обороняются.

Ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая. Несмотря на отчаянные попытки россиян повлиять на ситуацию, они не могут выполнить поставленные задачи. Конечно, у них могут быть определенные тактические успехи. Сейчас напряженная ситуация на Купянском, Авдеевском направлениях; в районе Соледарского выступления, вблизи Новомихайловки и тому подобное. Но катастрофы сегодня не видим,

– сказал Грабский.

Конечно, все это накладывается на проблемы с продолжением помощи от Соединенных Штатов. И Украина сейчас должна делать все, чтобы минимизировать последствия. Нужно продолжать донатить на Силы обороны. Также не стоит забывать, что Украина имеет собственный оборонный потенциал, который постоянно наращивают.

Россияне несут серьезные потери. Такое наступление свидетельствует о попытке пробиться вперед, чтобы получить больше преимущества. И на том остановиться на некоторое время. Нам сейчас важно наращивать потенциал, чтобы со временем перейти к наступательным действиям,

– отметил Грабский.

Ситуация на фронте: кратко