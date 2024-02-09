Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що ситуація на фронті зараз важка, але контрольована. Росіяни намагаються прориватися вперед, але не можуть виконати поставлені завдання.

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Ніякої катастрофи немає

Як наголосив Грабський, росіяни продовжують лізти вперед – і зазнають значних втрат. Українські військові успішно обороняються.

Ситуація на фронті важка, але контрольована. Попри відчайдушні спроби росіян вплинути на ситуацію, вони не можуть виконати поставлені завдання. Звісно, у них можуть бути певні тактичні успіхи. Зараз напружена ситуація на Куп'янському, Авдіївському напрямках; в районі Соледарського виступу, поблизу Новомихайлівки тощо. Але катастрофи сьогодні не бачимо,

– сказав Грабський.

Звісно, усе це накладається на проблеми з продовженням допомоги від Сполучених Штатів. І Україна зараз має робити все, щоб мінімізувати наслідки. Потрібно продовжувати донатити на Сили оборони. Також не варто забувати, що Україна має власний оборонний потенціал, який постійно нарощують.

Росіяни зазнають серйозних втрат. Такий наступ свідчить про намагання пробитися вперед, аби отримати більше переваги. І на тому зупинитися на певний час. Нам зараз важливо нарощувати потенціал, щоб з часом перейти до наступальних дій,

– зауважив Грабський.

Ситуація на фронті: коротко