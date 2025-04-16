Поэтому экипажи беспилотников российских оккупантов – это одна из приоритетных целей для ВСУ. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий 412 полка "Nemesis" Сил беспилотных систем Владимир Коломоец.

Смотрите также ВСУ отбивают позиции на Донбассе, оккупанты активизировались на Запорожье: обзор и карты ISW

"Подготовка любого экипажа любого беспилотного средства занимает достаточно длительное время. Также после обучения экипаж должен приобрести практический опыт, который является суперважным. Это еще занимает какое-то время. Поэтому для наших Сил обороны экипажи беспилотников врага является одной из приоритетных целей", – подчеркнул он.

Читайте вскоре полное интервью с офицером 412 полка "Nemesis" Сил беспилотных систем на сайте 24 Канала. Не пропустите!

Напомним, в Украине разработали дрон для борьбы с российскими БПЛА. Новый беспилотник может работать как против российских дронов-камикадзе, так и против разведывательных небольших дронов, которые летают над Украиной. Его максимальная скорость достигает 200 километров в час. Дрон может подниматься на 5 километров. По словам производителей, этот БПЛА является самым успешным перехватчиком "Шахедов", который находится на вооружении Сил обороны Украины.