Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, россияне до сих пор не поняли, что Украина будет несмотря ни на что защищать свою землю.
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Цели россиян в войне против Украины
Сазонов считает, что российские оккупанты сейчас имеют 2 цели в этой войне. В первую очередь военная – удержать сухопутный коридор, не дать ВСУ освободить Крым и захватить всю Донецкую область.
Также захватчики хотят заставить украинцев отказаться от защиты своей земли и подписать мир на условиях России, убежден политолог. Однако враг до сих пор не понял, что наш народ не будет просить о капитуляции, а наоборот – будет защищать свою землю.
Наше ПВО работает все лучше, сбивает большое количество целей. Я считаю, что надо договариваться с союзниками о таком оружии, которое позволит не сбивать летящие к нам ракеты, а бить по аэродромам, где цели (россиян – 24 Канал) базируются,
– сказал он.
Сазонов о целях россиян в войне против Украины: смотрите видео
Что происходит на фронте: последние новости
- Россия продолжает сосредотачиваться на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За последние сутки подразделения сил обороны отразили 19 вражеских атак.
- Авиация сил обороны только за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 6 по его зенитно-ракетным комплексам.
- Нашими защитниками за прошедшие сутки был уничтожен вражеский БПЛА разведывательного типа.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили три района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитный ракетный комплекс С-300 и зенитный ракетный комплекс Тор, 6 пунктов управления, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийское подразделение на огневой позиции и состав боеприпасов противника.
- В общем с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано 207 030 российских оккупантов, из них 430 – только за минувшие сутки.