Если говорить о положительном сценарии развития событий, то не исключено, что россияне могут остановиться на линии Новогродовка – Гродовка, но есть нюанс. Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

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Есть другой момент

Александр Коваленко отметил, что всегда есть негативный и позитивный сценарий. Захватчики могут остановиться на линии Новогродовка – Гродовка, ведь здесь им может быть сложно для дальнейшего продвижения и формирования флангов как на север, так и на юг.

Но есть и другой момент. Если они там остановятся, тогда они максимально сосредоточат внимание на Торецке, Торецкой агломерации и начнут усиление этих боевых действий тем ресурсом, который освободится после их остановки на линии Гродовка – Новогродовка,

– предположил он.

Кроме того, оккупанты могут усилить давление на перерезание трассы 0504, которая является основной логистической артерией с Покровска на Константиновку.