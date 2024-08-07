Якщо говорити про позитивний сценарій розвитку подій, то не виключено, що росіяни можуть зупинитися на лінії Новогродівка – Гродівка, але є нюанс. Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

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Є інший момент

Олександр Коваленко зазначив, що завжди є негативний та позитивний сценарій. Загарбники можуть зупинитися на лінії Новогродівка – Гродівка, адже тут їм може бути складно для подальшого просування та формування флангів як на північ, так і на південь.

Але є й інший момент. Якщо вони там зупиняться, тоді вони максимально зосередять увагу на Торецьку, Торецькій агломерації і розпочнуть підсилення цих бойових дій тим ресурсом, який звільниться після їхньої зупинки на лінії Гродівка – Новогродівка,

– припустив він.

Крім того, окупанти можуть посилити тиск на перерізання траси 0504, яка є основною логістичною артерією з Покровська на Костянтинівку.