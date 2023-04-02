Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. По его словам, сейчас эти группировки доукомплектовываются мобилизованными с посредственным уровнем подготовки.
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"Задачи им ставят, как для высокого класса подготовки. Эти бригады не могут выполнять поставленные для них задачи, что играет на руку ВСУ. К их тактике ведения боевых действий мы также быстро привыкли. Часто удается вводить противника в заблуждение, что дает тактическое преимущество на поле боя", – заметил он.
Тактика россиян на поле боя
Федоренко отметил, что на поле боя оккупанты применяют разные тактики. Также Россия бросает на фронт "микс" регулярных войск, вагнеровцев, кадыровцев. Поэтому у россиян есть проблемы в коммуникации между группировками.
Командир роты 92 ОМБр подчеркнул, что нельзя недооценивать противника. В частности, россияне пытаются усовершенствовать свое вооружение.
Относительно БпЛА противник пытается перенять опыт ВСУ: упрощение коммуникации между экипажами, которые проводят разведку, огневыми средствами, пушками. Россия дополнительно развивает на государственном уровне серийное производство БПЛА. К примеру, "Орлан-10", "Ланцет", "Куб",
– сказал Федоренко.
Федоренко о ситуации на поле боя: смотрите видео
Что происходит на фронте: последние новости
- Оккупационные войска России продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
- За прошедшие сутки благодаря организованным и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины, а также личному мужеству каждого защитника было отражено 70 атак противника на указанных направлениях.
- В Генштабе добавляют, что самые интенсивные бои продолжаются за населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
- Противник нанес 5 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, оккупанты нанесли очередной ракетный удар по гражданским объектам, применив баллистические ракеты.