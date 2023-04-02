Про це в ефірі 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко. За його словами, зараз ці угрупування доукомплектовують мобілізованими мають посередній рівень підготовки.

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"Завдання їм ставлять, як для високого класу підготовки. Ці бригади не можуть виконувати поставлені для них завдання, що грає на руку ЗСУ. До їхньої тактики ведення бойових дій ми також швидко звикли. Часто вдається вводити противника в оману, що дає тактичну перевагу на полі бою", – зауважив він.

Тактика росіян на полі бою

Федоренко зазначив, що на полі бою окупанти застосовують різні тактики. Також Росія кидає на фронт "мікс" регулярних військ, вагнерівців, кадирівців. Тому в росіян є проблеми в комунікації між угрупуваннями.

Командир роти 92 ОМБр підкреслив, що не можна недооцінювати противника. Зокрема, росіяни намагаються вдосконалювати своє озброєння.

Щодо БпЛА противник намагається перейняти досвід ЗСУ: спрощення комунікації між екіпажами, які проводять розвідку, вогневими засобами, гарматами. Росія додатково розвиває на державному рівні серійне виробництво БпЛА. Наприклад, "Орлан-10", "Ланцет", "Куб",

– сказав Федоренко.

Федоренко про ситуацію на полі бою: дивіться відео

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