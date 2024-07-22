Вскоре там можно будет увидеть усиление боевых действий. Такое мнение 24 Каналу озвучил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

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Могут ли быть продвижения у врага

Как отметил Алексей Гетьман, было ожидаемо, что враг возобновит атакующие действия на Купянско-Лиманском направлении. Захватчики хотят выйти на реку Оскол. Даже если предположить, что россиянам это удалось, то они все равно не смогут форсировать реку. Это господствующие высоты, укрепленные позиции.

Оккупанты создали дополнительный военный округ. Из него они привлекают много людей, формируют подразделения. Это будет усиление и на Харьковском, и на Купянско-Лиманском направлении. То есть на северо-восточной части вскоре мы увидим усиление боевых действий,

– предположил он.

По словам военного эксперта, на Купянском, Торецком, Покровском направлениях, возле Часового Яра у врага уже исчерпываются силы. Поэтому у россиян будет новое направление для наступательных действий, которые не могут быть сосредоточены на одном участке.

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"Это должно быть два – четыре направления. Тогда тем, кто обороняется, труднее держать оборону, потому что надо растягивать войска. С другой стороны, россияне научились быстро перемещать большое количество живой силы и техники вдоль линии. Они могут перебросить с Крынок или с Юга на Купянско-Лиманское направление", – сказал майор запаса ВСУ.

Украинские защитники готовятся к этому, но сосредотачиваться одном участке фронта не стоит, убежден Гетьман. Потому что оккупанты атакуют по всей линии. Когда у захватчиков заканчиваются силы и средства на одном, они пытаются продвинуться на другом участке. Возможно, у врага будут незначительные продвижения.

Вряд ли это будут большие продвижения. Это можно измерять километрами или десятками километров. Но во время любых войн за всю историю человечества не было таких случаев, чтобы армия наступала и нигде не продвинулась,

– добавил военный эксперт.