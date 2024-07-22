Незабаром там можна буде побачити посилення бойових дій. Таку думку 24 Каналу озвучив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман.

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Чи можуть бути просування у ворога

Як зазначив Олексій Гетьман, було очікувано, що ворог поновить атакувальні дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Загарбники хочуть вийти на річку Оскіл. Навіть якщо припустити, що росіянам це вдалось, то вони все одно не зможуть форсувати річку. Це панівні висоти, укріплені позиції.

Окупанти створили додатковий військовий округ. З нього вони долучають багато людей, формують підрозділи. Це буде посилення і на Харківському, і на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Тобто на північно-східній частині незабаром ми побачимо посилення бойових дій,

– припустив він.

За словами військового експерта, на Куп'янському, Торецькому, Покровському напрямках, біля Часового Яру у ворога вже вичерпуються сили. Тому у росіян буде новий напрямок для наступальних дій, які не можуть бути зосереджені на одній ділянці.

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"Це має бути два – чотири напрямки. Тоді тим, хто обороняється, важче тримати оборону, бо треба розтягувати війська. З іншого боку, росіяни навчилися швидко переміщувати велику кількість живої сили та техніки вздовж лінії. Вони можуть перекинути з Кринок чи з Півдня на Куп'янсько-Лиманський напрямок", – сказав майор запасу ЗСУ.

Українські захисники готуються до цього, але зосереджуватись одній ділянці фронту не варто, переконаний Гетьман. Бо окупанти атакують по всій лінії. Коли у загарбників закінчуються сили та засоби на одній, вони намагаються просунутись на іншій ділянці. Можливо, у ворога будуть незначні просування.

Навряд чи це будуть великі просування. Це можна вимірювати кілометрами або десятками кілометрів. Але під час будь-яких війн за всю історію людства не було таких випадків, щоб армія наступала та ніде не просунулась,

– додав військовий експерт.