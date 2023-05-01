Несмотря на это, в ближайшие несколько недель давление будет сохраняться. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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Будут давить техникой
По словам Свитана, россиянам до взятия Бахмута – как до Киева раком. А задача выйти на границу Донецкой области вообще нереальна. У захватчиков нет соответствующих сил и средств, говорит полковник запаса, и не будет несколько лет.
Бахмут мы однозначно удержим до нашего наступления. Но будет тяжело, давление не уменьшится,
– подчеркивает военный эксперт.
Захватчики переходят в режим глухой обороны только на двух направлениях – Херсонский и Запорожский фронт. Что касается Донецкого и Луганского, туда россияне подтягивают технику, будут разворачиваться боевые порядки по полям.
"В ближайшее время мы начнем двигаться на других участках фронта, но на Луганском и Донецком направлениях нам придется выдерживать давление российских войск еще и с помощью техники", – подытожил Свитан.
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Последние потери врага
- "Вторая армия мира" продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. В Генштабе отметили, что с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 190 960 оккупантов.
- Только за последние сутки украинские военные отправили на тот свет еще 450 захватчиков.
- Кроме того, враг теряет немало техники. В общем в металлолом уже превратилось: 3 700 танков, 7 192 боевые бронированные машины, 2 921 артиллерийская система, 544 РСЗО, 295 средств ПВО, 308 самолетов, 294 вертолета, 2 476 БПЛА8, 5845 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 359 единиц специальной техники.