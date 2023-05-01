Попри це, найближчі декілька тижнів тиск зберігатиметься. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Тиснутимуть технікою

За словами Світана, росіянам до взяття Бахмута – як до Києва рачки. А завдання вийти на кордон Донецької області взагалі є нереальним. У загарбників немає відповідних сил та засобів, каже полковник запасу, і не буде впродовж декількох років.

Бахмут ми однозначно утримаємо до нашого наступу. Але буде важко, тиск не зменшиться,

– підкреслює військовий експерт.

Окупанти переходять до режиму глухої оборони лише на двох напрямках – Херсонський та Запорізький фронт. Що ж до Донецького та Луганського фронту, туди росіяни підтягають техніку, будуть розгортатися бойові порядки по полях.

"Найближчим часом ми почнемо рухатися на інших ділянках фронту, але на Луганському та Донецькому напрямках нам доведеться витримувати тиск російських військ ще за допомогою техніки", – підсумував Світан.

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