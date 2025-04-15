Больше всего захватчики будут давить на Луганский фронт. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Сложная задача для врага

Роман Свитан отметил, что самые неудобные направления для врага – это Херсонский и западная часть Запорожского фронта. Потому что там несколько сотен километров от основных баз. Это слишком длинная логистика. Россияне будут проводить операции тактического уровня, контрнаступательные действия для того, чтобы растянуть фронт. Это важно для них.

Это означает растянуть наши резервы, чтобы часть из тех, которые у нас есть оперативного уровня, использовалась, например, в районе Херсона для противодействия российским атакам на правый берег. В районе Васильевки, Полог, Гуляйполя связать войска, резервы боями, давить на основных направлениях,

– предположил он.

Сейчас основное направление оккупантов – это Лимано-Купянское направление. У врага стоит задача вытеснить украинские войска из Луганской области. ВСУ удерживают часть Луганщины под контролем от Надии до Белогоровки. Белогоровка – это правый берег реки Северский Донец.

"Для россиян очень неудобно. Потому что с севера они подойти не могут. Им мешает Северский Донец и высокий правый берег реки. Наш Северский гарнизон, который удерживает тыл, поддерживает наши войска в районе Белогоровки. Поэтому для врага очень сложная задача полностью захватить даже Луганскую область. Надо что-то сказать 9 мая", – объяснил военный эксперт.

Поэтому основное давление будет на Луганский фронт. Также это часть Харьковской области. В основном это Луганская область, район Белогоровки. Будут давить на Торское, чтобы выйти на Лиман. Сейчас они пытаются из Макеевки, Тернов продвинуться в сторону Боровой. Поэтому для того, чтобы уменьшить присутствие Сил обороны на Луганском направлении, россияне будут растягивать фронт.