Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 44 отдельную артиллерийскую бригаду имени Даниила Апостола.

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Пополнение в потерях россиян на фронте

Недавно операторы дронов заметили передвижения врага на одном из участков Запорожского направления. Воины дали серьезный ответ на наступление оккупантов. Отслеживая каждый их шаг, защитники огневым поражением уничтожили одну за другой технику россиян.

Мы не простим... Мы не забудем... Мы бьем точно – и будем бить, пока последний оккупант не уйдет с нашей земли,

– написали воины 44 ОАБр.

Так военные смогли уничтожить:

один минометный расчет оккупантов;

три единицы автомобильной техники;

две пушки "Мста-Б".

44 ОАБр им. гетмана Даниила Апостола показала, как уничтожает вражескую технику: смотрите видео

Ранее дроны отработали по врагу вблизи Курдюмовки в Донецкой области. Операторы БпЛА применили боеприпасы, чтобы остановить продвижение россиян и уничтожить их бронетехнику. Также наши дроны активно уничтожали оккупантов у Клещеевки.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1310 россиян, после чего общие потери вражеской армии за время войны превысили 933 тысячи человек. Также противник несет потери среди своих танков, систем ПВО и РСЗО, машин и другой военной техники.