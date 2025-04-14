Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 44 окрему артилерійську бригаду імені Данила Апостола.

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Поповнення у втратах росіян на фронті

Нещодавно оператори дронів помітили пересування ворога на одній з ділянок Запорізького напрямку. Воїни дали серйозну відповідь на наступ окупантів. Відстежуючи кожен їхній крок, захисники вогневим ураженням знищили одну за одною техніку росіян.

Ми не пробачимо… Ми не забудемо… Ми б’ємо точно – і будемо бити, доки останній окупант не піде з нашої землі,

– написали воїни 44 ОАБр.

Так військові змогли знищити:

один мінометний розрахунок окупантів;

три одиниці автомобільної техніки;

дві гармати "Мста-Б".

44 ОАБр ім. гетьмана Данила Апостола показала, як знищує ворожу техніку: дивіться відео

Раніше дрони відпрацювали по ворогу поблизу Курдюмівки на Донеччині. Оператори БпЛА застосували боєприпаси, щоб зупинити просування росіян та знищити їхню бронетехніку. Також наші дрони активно нищили окупантів біля Кліщіївки.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували 1310 росіян, після чого загальні втрати ворожої армії за час війни перевищили 933 тисячі осіб. Також противник зазнає втрат серед своїх танків, систем ППО та РСЗВ, машин та іншої військової техніки.