Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. Одна из главных опасностей – минные поля, которые оставляет враг.

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"Вьетнамская" тактика россиян

Российские оккупанты применяют так называемую "вьетнамскую" тактику, отметил Сазонов. Они зарываются в землю и под корни деревьев на глубину 3 – 5 метров. Достать их оттуда очень сложно.

Они пропускают наши штурмовые группы мимо себя, пока упираемся в их позиции, и начинают работать в спину. Во-вторых, минные поля. Они заминировали все. Продвижение идет тяжело. Каждая зеленка – кого-то из своих эвакуируем,

– отметил военный ВСУ.

Российские оккупанты учатся в украинских военных, в частности, тактике ведения боя небольшими штурмовыми группами. А еще в начале полномасштабного вторжения они работали по советским учебникам.

"У них шли большие колонны с техникой и личным составом. Выходили наши две небольшие группы и решали этот вопрос. Они учатся использовать дроны. "Ланцеты" – это беда. Они наносят ими удары", – добавил Кирилл Сазонов.

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Ситуация возле Бахмута

Военные ВСУ продвигаются возле Бахмута. Оккупанты уже не штурмуют его блоками, как это делали вагнеровцы и другие российские войска, отправляя на верную смерть кучу личного состава.

"Мы так не воюем. Продвигаемся с двух сторон возле Бахмута. Берем его в клещи. Им (россиянам – 24 Канал) остается либо сдаться в плен, либо сделать жест доброй воли, отойти из Бахмута самим. Впрочем, продвижение идет очень тяжело", – подчеркнул военный.

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