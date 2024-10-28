Больше о самых важных событиях недели в Украине и мире – читайте в обзоре экспертов на 24 Канале.

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Оккупанты приближаются к Днепропетровщине

Российские захватчики оккупировали Левадное, что в Запорожской области. Впрочем, это не свидетельствует о попытках врага организовать сейчас наступление на Запорожье. Депутат Запорожского облсовета Сергей Лышенко объяснил, что это село расположено далеко по линии фронта от самого Запорожья, но приближает россиян к границам Днепропетровской области.

"Это не наступление на Запорожье, это выход к границам Днепропетровской области, потому что туда ближе всего именно в этом направлении. Если мы говорим о том, что россияне поставили себе политическую цель отчитаться, что они вышли на границы этой области, то сделать это ближе именно здесь", – отметил Лышенко.

В целом эксперты сходятся во мнении, что сейчас нет непосредственной угрозы наступления на Запорожье, ведь Россия не имеет достаточно резервов для масштабных наступательных действий в этом направлении. И хотя военный эксперт Петр Черник полностью не исключает такую возможность, он отмечает 2 важных фактора:

сообщения о возможном наступлении на Запорожье могут быть частью ИПСО России, чтобы запугать нас и отвлечь внимание;

приближается сезон дождей, что затрудняет продвижение.

"Как только начнутся дожди, то ни о какой большой прорывной операции говорить не придется. Хотя очередной акт безумия оккупантов все же возможен", – высказался Черник.

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Враг готовится форсировать Оскол

На Купянском направлении россияне пытаются захватить левобережье реки Оскол, а село Кругляковка – это наиболее заманчивый для них участок. Командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко заметил, что, вероятно, противник будет пытаться закрепиться на этом выступе и выйти на Купянск-Узловой, чтобы подготовиться к форсированию Оскола.

Впрочем, это не означает, что россиянам удастся реализовать такой замысел, ведь форсирование реки – сложная задача.

Сегодня с учетом различных беспилотных средств, которые помогают наносить высокоточные поражения, форсирование такой быстрой реки как Оскол для противника может быть задачей, которую он не выполнит даже при наличии достаточного количества сил и средств,

– сказал военный.

Где расположена Кругляковка, которая важна россиянам: смотрите на карте

Чем для Путина может обернуться привлечение войск КНДР на фронте

Владимир Путин выпросил живую силу у северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Сейчас известно о 10 – 12 тысячах военных КНДР, которые вскоре могут оказаться в Украине. Вокруг северокорейских солдат есть множество стереотипов, но руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заметил, что делать выводы относительно их подготовки сможем, после того, как увидим на поле боя.

Мусиенко, как и другие эксперты, подчеркнул, что 10 – 12 тысяч солдат КНДР не смогут стратегически изменить ход боев на фронте.

Конечно, 12 тысяч северокорейских военных не смогут стратегически изменить ход ведения боевых действий, как не изменили снаряды и ракеты из КНДР. В то же время на определенных участках фронта северокорейцы могут тактически усилить группировку российских войск,

– сказал Мусиенко.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил, что, учитывая ежедневные потери оккупантов, такого количества северокорейских военных России хватит на 2 – 3 недели. Но само начало использования страной-агрессором северокорейских войск – это серьезный сигнал.

По мнению Лакийчука, проблемой может стать, если Путину и Ким Чен Ыну в перспективе удастся масштабировать опыт привлечения войск до 100 – 300 тысяч.

Несмотря на это мнения экспертов совпадают в том, что привлечение войск КНДР может обернуться прежде всего проблемой для кремлевского диктатора, чем выгодой на поле боя, среди основных:

публицист Ростислав Мурзагулов назвал действия Путина "выстрелом себе в колено" и убежден, что это сыграет против России. Во-первых, это повод Южной Корее начать полноценно помогать Украине. Во-вторых, создает прецедент по привлечению войск других государств в войне России против Украины;

назвал действия Путина "выстрелом себе в колено" и убежден, что это сыграет против России. Во-первых, это повод Южной Корее начать полноценно помогать Украине. Во-вторых, создает прецедент по привлечению войск других государств в войне России против Украины; экс-глава британской разведки МИ-6 Ричард Дирлав объяснил, что России будет сложно привлекать к операции военных из КНДР из-за языкового барьера. Так, несмотря на то, что с ними будут переводчики и связисты – для фронта это серьезная проблема;

объяснил, что России будет сложно привлекать к операции военных из КНДР из-за языкового барьера. Так, несмотря на то, что с ними будут переводчики и связисты – для фронта это серьезная проблема; военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что такое сотрудничество России с КНДР может вызвать раздражение Китая, ведь это прямо противоречит заявлениям Си Цзиньпина о недопущении эскалации.

Скандал с МСЭК в разгаре

В октябре в Украине разгорелся скандал с фиктивными инвалидностями. На фоне этих скандалов президент Владимир Зеленский приказал ликвидировать МСЭК до конца года, а генпрокурор Андрей Костин на прошлой неделе подал в отставку. Однако нардеп Ярослав Юрчишин убежден, что одних увольнений мало.

Так, по его мнению, сейчас необходимо провести проверки в самой прокуратуре по всей системе, ведь схема избежания мобилизации, вероятно, работала не только в Хмельницкой области.

Если расследование покажет, что были случаи информирования, в частности, руководства прокуратуры о таких явлениях, но должной реакции не было, то должны быть не только увольнения, но и ответственность, согласно уголовному кодексу,

– подчеркнул Юрчишин.

Кроме того, должно быть изменение подходов в работе ведомств на более прозрачные и конкурентные.

Юрчишин о скандале с МСЭК: смотрите видео

В то же время юрист-аналитик Андрей Вигиринский подчеркнул, что такие коррупционные скандалы влияют на помощь от Запада, ведь партнеры могут усложнять процедуры ее получения и выдвигать условия для предоставления.

Какая хитрость есть относительно тысячи от Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что с 1 декабря каждый украинец сможет получить одну тысячу гривен, которую можно будет потратить на украинские товары и услуги. Эта инициатива президента получила неоднозначные отзывы от украинцев, ведь часть граждан считает, что эти средства лучше направить на поддержку армии.

Впрочем, эти средства поступили из внешней международной финансовой помощи, поэтому их нельзя тратить на финансирование армии или ВПК. Также экономист и член совета НБУ Василий Фурман убежден, что средства, которые тратятся в нашем государстве на поддержку украинского производителя, всегда со знаком "плюс".

Это будет иметь положительный эффект для украинской экономики, а также в целом – это поддержка украинцев в условиях войны. Лично я поддерживаю такие меры и выступаю за то, чтобы было больше программ, которые могут расширять поддержку украинских производителей, которым это очень нужно во время войны,

– отметил экономист.

Заметим, что эту помощь украинцы смогут потратить в течение зимы 2024 года на:

коммунальные услуги;

билеты Укрзализныци;

лекарственные средства;

книги;

культурные услуги;

донаты.

В то же время политолог Алексей Буряченко указал на интересный нюанс относительно этой инициативы президента. По его словам, Украина имеет неиспользованный остаток средств, которыми международные доноры финансируют нашу социальную сферу. Если же до конца 2024 года их не использовать, то надо будет вернуть обратно.

"Какая здесь хитрость? У нас есть остаток этих денег международных доноров до конца года. Использовать их на помощь военным мы не можем, но если мы раздадим их людям, то это уже будут их средства. В этом случае они, как получатели этих средств, могут помочь армии и задонатить на ВСУ", – объяснил политолог.

Путин опозорился на саммите БРИКС

В течение 20 – 22 октября в российской Казани прошел саммит БРИКС. Владимир Путин хотел бы, чтобы БРИКС стала так называемым "новым НАТО", но этой мечте диктатора, как и другим по саммиту, не удалось сбыться.

В частности, как отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, нереальной оказалась идея России создать единую денежную единицу совместно с Ираном, Индией, Китаем и Саудовской Аравией, ведь банковские системы арабских стран имеют совсем другой подход.

По его словам, этот вопрос уже даже сняли с повестки дня и никто не говорит об этом серьезно, кроме как самого Владимира Путина, Дмитрия Медведева и вообще российских пропагандистов.

"Это все осталось исключительно в заявлениях, пиаре и каких-то страшилках. Ничего подобного не происходит", – отметил российский оппозиционный журналист.

Что такое БРИКС Прежде всего это финансовый союз, задачей которого была якобы "защита" мировой торговли от диктата доллара и евро.



Членами БРИКС являются Китай, Индия, Россия, Бразилия, ЮАР, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Иран. Также есть 15 стран, которые подали заявление на вступление в альянс. Еще 17 стран выразили заинтересованность к присоединению к БРИКС.

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что саммит БРИКС стал провальным для России. По его словам, Путин "оказался по колено в грязи", а погрузили его туда настоящие хозяева организации – Китай и Индия. Так, Путину не то что не удалось реализовать свои мечты, он потерял то, что имел.

Путин потерял даже то, что имел. Все пузыри, надутые до этого, лопнули. Поэтому на этом саммите БРИКС можно поставить крест, за Путина забыли,

– резюмировал Роман Свитан.

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков убежден, что если саммит БРИКС закончился для Путина и не провалом, то просто ничем. Так, диктатор пытался продемонстрировать, что война в Украине им нужна, но другие страны просто открестились от этого.

Гудков о саммите БРИКС: смотрите видео

В то же время премьер Индии Нарендра Моди вообще сказал главе Кремля, что тот как можно скорее должен закончить "конфликт" в Украине и стремиться к установлению мира. Также Индия не поддержала Путина в превращении БРИКС в антиамериканскую организацию.

"В целом саммит закончился "пшиком". Нельзя сказать, что он был провальным, для Путина это и вообще был бенефис. К нему приехал и товарищ Си Цзиньпин, и добрый дядюшка Моди, и другие лидеры, а Россия якобы может влиять на международные рынки. Но делом это не было подтверждено", – подытожил оппозиционер.