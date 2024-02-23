Это 24 Каналу отметил военный эксперт Сергей Грабский. Он подчеркнул, что оккупанты постепенно изучают оборону украинских военных и пытаются продавить ее с большими потерями на разных участках фронта.

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"Поэтому враг, несмотря на колоссальные человеческие, технические и боевые ресурсы сосредотачивает свои усилия на отдельных участках, где пытается продавить нашу оборону. Ему это удается. То есть они последовательно нащупывают нашу оборону и пытаются продавить ее с большими потерями на разных участках фронта", – сказал он.

Сложная ситуация на поле боя

Сергей Грабский отметил, что чрезвычайно сложная ситуация к югу от Марьинки, особенно в районе Новомихайловки. Враг пытается продвинуться в направлении Георгиевки.

Можно сказать, так, сегодня Купянск немного выдыхает. Но не может выдохнуть Часов Яр, Андреевка, Клещеевка, Ивановское. Достаточно сложная ситуация на участке фронта между Степным и Ласточкиным, где враг отчаянно пытается продавить наши подразделения, которые отошли от Авдеевки, пытаясь закрепиться на том участке фронта,

– сказал он.

Достаточно серьезные боевые столкновения продолжаются в районе Роботинского выступления. Там оккупанты пытаются нивелировать достижения, которые были получены украинскими войсками в течение наступления.

Также очень горячей точкой фронта остается полоса на левом берегу Днепра, которую враг, имея колоссальное преимущество, пытается очистить от подразделений украинских защитников.

Это связано с тем, что вопрос снабжения и обеспечения таких операций является чрезвычайно сложным. Каждое плавсредство, которое появляется на Днепре, подвергается массированным атакам россиян. Это очень затрудняет ведение операций на левом берегу.

"В этой ситуации мы можем рассматривать основной алгоритм наших боевых действий как оборонительные действия. Максимальное уничтожение боевого потенциала захватчиков, что нам очень удачно удалось провернуть в случае Авдеевской оборонительной операции. Вследствие этого враг понес очень серьезные потери, что отражается на его способности вести боевые действия на этом отдельном направлении", – объяснил Грабский.

Как отметил военный эксперт, нам нельзя выдыхать, ведь российские оккупанты сильные, коварные и всеми силами пытаются продвигаться.

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